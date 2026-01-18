Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da bir grup Kudüs ve Gazze'ye destek için toplandı

        Batman'da bir grup, Kudüs ve Gazze'ye destek için bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 16:49 Güncelleme: 18.01.2026 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da bir grup Kudüs ve Gazze'ye destek için toplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da bir grup, Kudüs ve Gazze'ye destek için bir araya geldi.

        Peygamber Sevdalıları Vakfının öncülüğünde Gülistan Caddesi'nde toplanan grup, sık sık tekbir getirdi.

        Vakfın üyesi Kenan Çaplık, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze ve Kudüs'ün insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

        Gazze'de ateşkesin İsrail tarafından ihlal edildiğini ve Kudüs'ün İsrail tarafından işgal edildiğini kaydeden Çaplık, Kudüs'ü ve Gazze'yi konuşmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

        Çaplık, "Kudüs sıradan bir şehir değildir. Üç semavi din için kutsal olan bu şehir, aynı zamanda insanlığın ortak mirasıdır. Kudüs'ü konuşmak aslında insanlığı konuşmaktır. Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir. Biz biliyoruz ki bu kıbleye dokunan el, ümmetin kalbine dokunmuş olur." şeklinde konuştu.

        Grup, konuşmanın ardından dağıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Gercüş'te araç takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
        Gercüş'te araç takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
        Metrelerce havaya fırlayan yaya hayatını kaybetti, kaza anı kameraya yansıd...
        Metrelerce havaya fırlayan yaya hayatını kaybetti, kaza anı kameraya yansıd...
        Eylem için lastik yakan gruba, kadınlar engel oldu; o anlar kamerada
        Eylem için lastik yakan gruba, kadınlar engel oldu; o anlar kamerada
        Batman-Siirt karayolunda trafik kazası: 3 yaralı
        Batman-Siirt karayolunda trafik kazası: 3 yaralı
        Batman'daki yasa dışı bahis operasyonunda 8 tutuklama
        Batman'daki yasa dışı bahis operasyonunda 8 tutuklama
        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı