Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde 57 kilo 420 gram skunk bulundu

        Batman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde 57 kilo 420 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:22 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde 57 kilo 420 gram skunk bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde 57 kilo 420 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir istihbarat üzerine kente giriş yapan bir otomobili durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayarak bölgeden uzaklaşan otomobil ekipler tarafından yapılan takip sonucu bir arazide durduruldu.

        Otomobilde yapılan aramada 57 kilo 420 gram skunk, 322 gram toz esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 320 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Eşini ensesinden vurdu! Ambulansı takip ederken yakalandı!
        Eşini ensesinden vurdu! Ambulansı takip ederken yakalandı!
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Tayyip Talha'ya 'performansını artır' emri
        Tayyip Talha'ya 'performansını artır' emri
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"

        Benzer Haberler

        AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, kentte basın mensuplarıyla bir ar...
        AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, kentte basın mensuplarıyla bir ar...
        Batman'da tarım makinelerinin giremediği arazilerde imece usulü, orakla pir...
        Batman'da tarım makinelerinin giremediği arazilerde imece usulü, orakla pir...
        "Kalemkar Okullar Projesi" ile Batman'da öğrenciler kalem işi sanatını öğre...
        "Kalemkar Okullar Projesi" ile Batman'da öğrenciler kalem işi sanatını öğre...
        Batman'da traktör ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Batman'da traktör ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Batman'da sahte temizlik malzemesi operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Batman'da sahte temizlik malzemesi operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Batman'da kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Batman'da kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralan...