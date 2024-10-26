Batman'da inşaattan düşen işçi öldü
Batman'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Batman'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Bayındır Mahallesi'nde bir apartman inşaatının 10. katında çalışan İdris Us (40) dengesini kaybetmesi sonucu iskeleden düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Us, ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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