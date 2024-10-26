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        Batman'da inşaattan düşen işçi öldü

        Batman'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:15 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:15
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        Batman'da inşaattan düşen işçi öldü
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        Batman'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Bayındır Mahallesi'nde bir apartman inşaatının 10. katında çalışan İdris Us (40) dengesini kaybetmesi sonucu iskeleden düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Us, ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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