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        Batman'da eşini ve oğlunu öldüren kişi aynı silahla intihar etti

        Batman'da karısını ve oğlunu öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:39 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:39
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        Batman'da eşini ve oğlunu öldüren kişi aynı silahla intihar etti
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        Batman'da karısını ve oğlunu öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

        Tilmerç Mahallesi'nde bir sitedeki müstakil evde oturan Nesim Adım'ın (32) dükkanına gitmemesi ve cep telefonuna cevap vermemesi üzerine arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, camı kırarak girdikleri evde Nesim Adım, karısı Tuba ve oğlu Ali Ensar Adım'ın (11) cansız bedenini buldu.

        Yapılan incelemede, Nesim Adım'ın karısını ve oğlunu silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

        Aile üyelerinin cesetleri, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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