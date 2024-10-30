Batman'da eşini ve oğlunu öldüren kişi aynı silahla intihar etti

Aile üyelerinin cesetleri, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yapılan incelemede, Nesim Adım'ın karısını ve oğlunu silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Tilmerç Mahallesi'nde bir sitedeki müstakil evde oturan Nesim Adım'ın (32) dükkanına gitmemesi ve cep telefonuna cevap vermemesi üzerine arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.

Batman'da karısını ve oğlunu öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.