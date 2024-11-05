Batman'da okullara spor malzemesi desteği sağlandı

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde malzemelerin dağıtımı amacıyla düzenlenen törene, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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