Batman'da terör örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 şüphelinin sosyal medya mecralarında terör örgütü PKK/KCK'yı övücü, özendirici ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

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