Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Valisi Ekrem Canalp Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Valisi Ekrem Canalp Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Çamlıtepe Mahallesinde yapımı süren Engelsiz Yaşam Merkezinde incelemelerde bulunan Canalp, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Merkezin geçen yıl temelinin atıldığını, hızlı ve seri bir şekilde inşaatına başlandığını bildiren Canalp, merkezde 7 ayrı branşta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelince engellilere hizmet verileceğini belirtti.

        Canalp, "Aynı zamanda buradaki rehabilitasyon hizmetlerinin ötesinde rahatça vakit geçirebilecekleri bir mekanı engellilere tahsis edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Kadın öğretmenin ağabeyi okulu bastı! İki öğretmeni darp etti!
        Kadın öğretmenin ağabeyi okulu bastı! İki öğretmeni darp etti!
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası

        Benzer Haberler

        Batman'da öğrenciler için okulda spor parkuru oluşturuldu
        Batman'da öğrenciler için okulda spor parkuru oluşturuldu
        Batman Valisi Ekrem Canalp, Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulun...
        Batman Valisi Ekrem Canalp, Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulun...
        Kaza sonrası engelli kalan mühendis, basketbolla yaşama sarıldı
        Kaza sonrası engelli kalan mühendis, basketbolla yaşama sarıldı
        Tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırıp, öldü (2)
        Tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırıp, öldü (2)
        Tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırıp, ağır yaralandı
        Tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırıp, ağır yaralandı
        Batman'da Halime Hatun Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışı yapıldı
        Batman'da Halime Hatun Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışı yapıldı