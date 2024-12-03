Batman Valisi Ekrem Canalp Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu

Merkezin geçen yıl temelinin atıldığını, hızlı ve seri bir şekilde inşaatına başlandığını bildiren Canalp, merkezde 7 ayrı branşta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelince engellilere hizmet verileceğini belirtti.

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