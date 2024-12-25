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        Batman'da petrol kuyusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Batman'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait petrol kuyusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 19:19 Güncelleme: 25.12.2024 - 20:48
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        Batman'da petrol kuyusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        Batman'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait petrol kuyusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen TPAO'ya ait petrol kuyusunda yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildiği belirtildi.

        TPAO Batman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Batı Raman bölgesindeki 518 No'lu petrol kuyusunda meydana gelen yangına ekiplerin müdahale ettiği anlatılan açıklamada, yangının köpüklü suyla yapılan müdahaleyle söndürüldüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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