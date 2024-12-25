Batman'da petrol kuyusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Batı Raman bölgesindeki 518 No'lu petrol kuyusunda meydana gelen yangına ekiplerin müdahale ettiği anlatılan açıklamada, yangının köpüklü suyla yapılan müdahaleyle söndürüldüğü kaydedildi.

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