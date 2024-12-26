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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Demir'i kabul etti

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Muharrem Demir ile makamında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:53 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:53
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Demir'i kabul etti
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Muharrem Demir ile makamında bir araya geldi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Demir, DSİ 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında İmrak'a bilgi verdi.

        İmrak, Demir'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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