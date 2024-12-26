Hasankeyf Kaymakamı İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Demir'i kabul etti

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Demir, DSİ 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında İmrak'a bilgi verdi.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Muharrem Demir ile makamında bir araya geldi.

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