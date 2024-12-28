Hasankeyf Kaymakamı İmrak Palamut köyünü ziyaret etti

Köyde yapılan çalışmalarla ilgili inceleme yapan İmrak, her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

Palamut köyünde vatandaşlarla bir araya gelen İmrak, sorun ve talepleri dinledi.

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