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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak Palamut köyünü ziyaret etti

        Batman'da Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçenin Palamut köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 14:41 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:35
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak Palamut köyünü ziyaret etti
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        Batman'da Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçenin Palamut köyünü ziyaret etti.

        Palamut köyünde vatandaşlarla bir araya gelen İmrak, sorun ve talepleri dinledi.

        Köyde yapılan çalışmalarla ilgili inceleme yapan İmrak, her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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