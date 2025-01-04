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        Batman'da devrilen minibüsteki baba öldü, oğlu yaralandı

        Batman'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:03 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:03
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        Batman'da devrilen minibüsteki baba öldü, oğlu yaralandı
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        Batman'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Bilal Çiftçi (24) yönetimindeki 21 LB 608 plakalı minibüs, Batman-Diyarbakır kara yolu Diktepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, minibüste bulunan sürücünün babası Mehmet Salih Çiftçi (51) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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