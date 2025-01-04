Farklı mesleklerden bedensel engellilerin kurduğu takım, Süper Lig'i hedefliyor

İBRAHİM TOPRAK - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Oturarak Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Batman Ampute Spor, şampiyonluk hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Engelli bireyler tarafından 2014 yılında kurulan Batman Ampute Spor Kulübü bünyesinde 2019'da faaliyete başlayan ve 1. Lig'de mücadele eden takım, 2023-2024 sezonunu dördüncü tamamladı.

Üniversite öğrencisi, tekstil işçisi, emekli, ev hanımı, öğretmen ve memurlardan oluşan kadrosuyla yeni sezon hazırlıklarını 19 Mayıs Spor Salonu'nda sürdüren Batman ekibi, Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor. Kulüp başkanı ve takım kaptanı Vedat Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te engelli bireylerle kurdukları spor kulübüyle kentte sportif faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Oturarak voleybol takımını 2019'da kurduklarını ve geçen sezonunu dördüncü sırada tamamladıklarını belirten Çoban, "Takımımızda memur, üniversite öğrencisi, öğretmen, emekli, tekstil işçisi, ev hanımı var. Tamamı gönüllü şekilde takımımızda mücadele etmektedir. 2024-2025 sezonu henüz başlamadı buna rağmen yoğun bir şekilde lige hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Haftanın 3 günü antrenman yaptıklarını aktaran Çoban, "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız." dedi. - "Sporla ilgilenmek güzel" Takımda yer alan Remziye Özlük, 11 aylıkken çocuk felci geçirdiğinden dolayı bedensel engelli olduğunu anlattı. Engeli dolayısıyla sürekli evde olduğunu ve dışarı çıkmadığını aktaran Özlük, şunları kaydetti:

"Çocukluğumdan beri böyle aktivitelerin olmasını çok istiyordum. Ama bir türlü gerçekleşemedi. Yaş ilerledikten sonra kulüp başkanı ile tanıştım. Voleybol takımı kuracağını söyledi. Bana da takıma katılmayı teklif etti, ben de kabul ettim. Benim için çok güzel bir faaliyet oluyor. Kendimi ispatlamaya çalışıyorum. Sporla ilgilenmek güzel. Engelliler de her şeyi yapabildiklerini göstermek için spor sayesinde mücadele ediyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."