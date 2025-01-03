Batman'da 2024'te 40 okul bahçesine fidan dikildi

Batman Orman İşletme Müdürü Mehmet Özcan, AA muhabirine, Müdürlük olarak orman alanlarının korunması, geliştirilmesi, rehabilitasyonunun yanında orman varlığının arttırılması ve sosyal alanların ağaçlandırılması gibi görevleri yürüttüklerini söyledi.

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