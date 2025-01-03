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        Batman'da belediye otobüsü, şoförlerin kaldığı kulübe kundaklandı; o anlar kamerada

        BATMAN'dabelediye otobüsü şoförlerinin kaldığı kulübe, benzin dökülerek ateş verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 18:12 Güncelleme: 03.01.2025 - 18:15
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        Batman'da belediye otobüsü, şoförlerin kaldığı kulübe kundaklandı; o anlar kamerada
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        BATMAN'dabelediye otobüsü şoförlerinin kaldığı kulübe, benzin dökülerek ateş verildi. Çıkan yangın kameraya yansırken, Kulübe kullanılamaz hale geldi.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüs şoförlerinin kaldığı kulübe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kulübe kullanılamaz hale gelirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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