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        Batman'da kaçak 3 ton 640 kilogram tütün ele geçirildi

        Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kamyonette kaçak 3 ton 640 kilogram tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 16:33 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:42
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        Batman'da kaçak 3 ton 640 kilogram tütün ele geçirildi
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kamyonette kaçak 3 ton 640 kilogram tütün ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Bekirhan beldesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde bir kamyonette arama yapıldı.

        Aramada, torbalar içerisinde kaçak 3 ton 640 kilogram tütün ele geçirildi.

        Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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