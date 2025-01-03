Batman'da kaçak 3 ton 640 kilogram tütün ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Bekirhan beldesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde bir kamyonette arama yapıldı.

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