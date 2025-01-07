Batman'da jandarma ile öğrenciler bir araya geldi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri, jandarma personeliyle buluştu.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri, jandarma personeliyle buluştu.
Hasankeyf İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere jandarma mesleğini tanıtmak için etkinlik düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinlikte öğrencilere jandarmanın kullandığı araçlar, silahlar ve ekipmanlar tanıtıldı.
Daha sonra öğrencilere güvenlik, trafik kuralları ve toplumsal düzen konularında bilgilendirici sunumlar yapıldı.
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