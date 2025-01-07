Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da jandarma ile öğrenciler bir araya geldi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri, jandarma personeliyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:23 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da jandarma ile öğrenciler bir araya geldi
        ABONE OL

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri, jandarma personeliyle buluştu.

        Hasankeyf İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere jandarma mesleğini tanıtmak için etkinlik düzenlendi.

        İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinlikte öğrencilere jandarmanın kullandığı araçlar, silahlar ve ekipmanlar tanıtıldı.

        Daha sonra öğrencilere güvenlik, trafik kuralları ve toplumsal düzen konularında bilgilendirici sunumlar yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!

        Benzer Haberler

        Gercüş, kar yağışıyla beyaza büründü
        Gercüş, kar yağışıyla beyaza büründü
        Sason Belediye Başkanı Demir yol bakım ve onarım çalışmalarını inceledi
        Sason Belediye Başkanı Demir yol bakım ve onarım çalışmalarını inceledi
        Hasankeyf'teki kazıda bulunan 800 yıllık seramik kapta Anadolu parsı izi
        Hasankeyf'teki kazıda bulunan 800 yıllık seramik kapta Anadolu parsı izi
        Kamyonetin kasasındaki gizli bölmede 9 bin 700 paket kaçak sigara ele geçir...
        Kamyonetin kasasındaki gizli bölmede 9 bin 700 paket kaçak sigara ele geçir...
        Batman'da kamyonet kasasındaki özel bölmede gümrük kaçağı sigara ele geçiri...
        Batman'da kamyonet kasasındaki özel bölmede gümrük kaçağı sigara ele geçiri...
        Batman'da 288 gram kokain ile yakalanan zanlı tutuklandı
        Batman'da 288 gram kokain ile yakalanan zanlı tutuklandı