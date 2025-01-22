Batman'da ibadethanelerde temizlik çalışması yapıldı

Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'ın talimatı doğrultusunda Batman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ildeki cami, mescit ve Kur’an kurslarının halıları temizleniyor.

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