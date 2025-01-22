Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Aramada, gümrük kaçağı 9 bin 290 paket sigara, 2 kablosuz kulaklık, 32 paket çay, elektronik sigara, 2 litre ile 18 kutu alkollü içecek ve 8 paket puro ele geçirildi.

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