Motosikletli 2 kapkaççı, 120 saatlik görüntü incelenerek yakalandı

BATMAN'dakapkaç yapıp, motosikletle kaçan 2 şüpheli, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ile 78 iş yerine ait toplam 120 saatlik kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, kentte farklı tarihlerde gerçekleşen 4 ayrı kapkaç olayı ile ilgili çalışma yaptı. KGYS ve 78 iş yerine ait toplam 120 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekip, şüphelileri tespit etti. Belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla şüpheliler M.D. ve Y.A. yakalandı ayrıca olayda kullandıkları motosiklet ve çaldıkları eşyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin kapkaç yapıp kaçtığı anlar, kameralara yansıdı.