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        Batman'da motosiklet ile kapkaç yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı

        Batman'da motosiklet ile kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 13:43 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:43
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        Batman'da motosiklet ile kapkaç yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı
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        Batman'da motosiklet ile kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, farklı günlerde gerçekleşen 4 kapkaç olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve 78 iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, zanlılar M.D. ve Y.A'nın motosiklet ile kapkaç olayına karıştıklarını tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla şüpheliler, olayda kullandıkları motosiklet ve çaldıkları telefonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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