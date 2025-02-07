Batman'da cep telefonu gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yol keserek 2 kişinin cep telefonlarını gasp eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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