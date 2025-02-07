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        Batman'da cep telefonu gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

        Batman'da cep telefonunu gasbettikleri gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 14:23 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:23
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        Batman'da cep telefonu gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da cep telefonunu gasbettikleri gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yol keserek 2 kişinin cep telefonlarını gasp eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekipler 33 işyerinden elde edilen 78 saat güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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