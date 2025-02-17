Batman'da aracında usulsüz çakar bulunduran sürücüye 276 bin 344 lira ceza uygulandı

Batman'da polis ekiplerince hafif ticari aracında usulsüz çakar bulunduran sürücüye 276 bin 344 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, park halinde bulunan bir araçta çakar bulundurulduğu ve kullanıldığı tespit edildi.

Ekipler araç sahibine ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunun "Mevzuata Aykırı Işıklı İşaret Bulundurmak ve Kullanmak" maddesini ihlalden toplam 276 bin 344 lira işlem uyguladı.

Araç sürücüsünün sürücü belgesine ise 30 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Araç yediemin otoparkına çekilerek 30 gün süreyle trafikten men edildi.