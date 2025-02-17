Beşiktaş büyük maçlarda bir başka!
Şampiyonluk yarışından erkenden uzakta kalan Beşiktaş, bu sezon büyük maçlarda ise bambaşka bir performans ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, Süper Kupa'da Galatasaray'ı, ligde ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'u mağlup ederken 3 galibiyet de farklı hocalarla geldi. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ise elense de Lyon ve Athletic Bilbao'yu devirdi.
Sezon büyük umutlarla başlasa da erken yarış dışı kalan Beşiktaş, çalkantılı günlerin ardından Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeniden çıkış yakalamaya başladı.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları yolundaki kritik karşılaşmada Trabzonspor'u geriye düşse de mağlup ederek bu sezon 10. galibiyetini aldı.
Beşiktaş bu sezon dev maçlarda özellikle de iç sahada başarılı bir görüntü sergiledi.
Sezon başında Süper Kupa'da Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ise sahasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'u mağlup etti.
Beşiktaş bu galibiyetleri sırasıyla Giovanni van Bronckhorst, Serdar Topraktepe ve Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde alarak ilginç bir sonuca da imza attı.
Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Trabzonspor deplasmanından beraberlikle dönerken Galatasaray'a ise 2-1 mağlup olmuştu.
Bu sezon Avrupa Ligi'ne de lig aşamasında veda eden Beşiktaş, kötü performansa rağmen unutulmaz galibiyetler elde etti.
Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ni 6. sırada bitiren Lyon'u deplasmanda tek golle devirerek tek yenilgisini yaşattı.
Beşiktaş, yine Avrupa Ligi'nde Lazio ile zirve ortağı olan Athletic Bilbao'yu da evinde 4-1 yenerek rakibinin namağlup serisini bitirdi.