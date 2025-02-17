10 katlı binanın çatı kaındaki dairere çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

Çamlıtepe Mahallesi TPAO Bulvarı’ndaki 10 katlı bir binanın çatı katındaki dairede, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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