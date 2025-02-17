10 katlı binanın çatı kaındaki dairere çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü
BATMAN'da, 10 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
BATMAN’da, 10 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Çamlıtepe Mahallesi TPAO Bulvarı’ndaki 10 katlı bir binanın çatı katındaki dairede, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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