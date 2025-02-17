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        AK Parti Batman İl Başkanlığından "8. Olağan Kongre" açıklaması

        AK Parti Batman İl Başkanlığınca 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:55 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:30
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        AK Parti Batman İl Başkanlığından "8. Olağan Kongre" açıklaması
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        AK Parti Batman İl Başkanlığınca 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kongrenin partinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, teşkilatların kongreye tam kadro hazırlandığını belirtti.

        Siyaseti akılla yönetmeye çalıştıklarını dile getiren Nasıroğlu, "Tüm arkadaşlarımızla birlikte halkımızın beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilmek için sahadayız." dedi.

        Parti olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini ifade eden Nasıroğlu, şöyle konuştu:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm ülkeye hizmet eden büyük bir aileyiz. AK Parti kesintisiz 22 yıldan fazla iktidarda. Neden vatandaşlar bize destek veriyor? Siz vatandaşa hizmet ederseniz ve hayatlarına dokunursanız karşılığını alırsınız. Bizler milletimizin hizmetinde olmaktan gurur duyuyoruz. Hedefimiz Batman'ı daha yaşanabilir ve güçlü bir şehir haline getirmek."

        AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de kongreye yönelik hazırlıklar ve parti teşkilatlarının çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunarak, vatandaşları kongreye davet etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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