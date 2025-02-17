Batman'da 11 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

BATMAN’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde 3 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl özel idare ekipleri tarafından 54 araç ve iş makinesinden oluşan ekiplerle kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor. Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise ekiplerin çalışmasıyla kent merkezi, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf ve Kozluk ilçelerinde kapalı köy yolunun bulunmadığı belirtildi.