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        Batman'da 120 çiftçiye 10 bin zeytin fidanı dağıtıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 120 çiftçiye yüzde 75 hibe ile 10 bin zeytin fidanı dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 15:21 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:52
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        Batman'da 120 çiftçiye 10 bin zeytin fidanı dağıtıldı
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        Batman’ın Hasankeyf ilçesinde 120 çiftçiye yüzde 75 hibe ile 10 bin zeytin fidanı dağıtımı yapıldı.

        Hasankeyf İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, İl Özel İdaresi finansmanıyla "Zeytin Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" hazırlandı.

        Proje kapsamında yüzde 75 hibe ile 120 çiftçiye 10 bin zeytin fidanı dağıtıldı.

        Kaymakam Mehmet Ali İmrak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, ilçede ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla söz konusu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        İlçede, Benati inciri, tescilli Mehina sarımsağı ve Tayfi üzümünün yetiştirildiğine dikkati çeken İmrak, "İnanıyorum, bundan yıllar sonra Hasankeyf'te zeytinciliğin geliştiğini hepiniz göreceksiniz." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın da Türkiye’nin zeytinde güçlü bir ülke olduğunu ve 750 milyon dolarlık bir ihracatının bulunduğunu kaydederek, ilçede hayata geçirilen projenin çiftçilerin ekonomisine katkı sunacağını belirtti.

        Kaymakam İmrak, konuşmaların ardından zeytin fidanı dikti.

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