        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 15:54 Güncelleme: 28.12.2025 - 15:54
        Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
        Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.O. (32) Gap Mahallesi'nde saat 00.40 sıralarında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        A.O. kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında saldırıya karıştığı tespit edilen M.Y. ve B.S. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

