Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da kardan kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 10:12 Güncelleme: 28.12.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da kardan kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle Ulaş, Vergili ve Yakıtlı köylerinin yolları ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmayla kapalı köy yolları ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları

        Benzer Haberler

        Gercüş'te kardan kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı
        Gercüş'te kardan kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı
        Direkte mahsur kalan kedi itfaiye tarafından indirildi
        Direkte mahsur kalan kedi itfaiye tarafından indirildi
        Batman'da 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
        Batman'da 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
        Batman'da Korik Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı
        Batman'da Korik Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı
        Batman'da 13 yaşındaki çocuk 52 gündür öksürük nöbeti yaşıyor
        Batman'da 13 yaşındaki çocuk 52 gündür öksürük nöbeti yaşıyor
        Batman'da Muhammed Eyüp, 52 gündür öksürüyor
        Batman'da Muhammed Eyüp, 52 gündür öksürüyor