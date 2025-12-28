Batman'da kardan kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı
Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle Ulaş, Vergili ve Yakıtlı köylerinin yolları ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmayla kapalı köy yolları ulaşıma açıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.