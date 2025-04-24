Batman'da öğretmen nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Batman'da boğazına yabancı cisim kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Batman'da boğazına yabancı cisim kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Karatay İlkokulu 2. sınıf öğrencisi A.İ. (7), teneffüste okul bahçesinde oynarken boğazına yabancı cisim kaçtı.
A.İ, arkadaşları tarafından nöbetçi öğretmen Metin Elikçi'nin yanına getirildi.
Öğretmenin Heimlich manevrası uyguladığı kız öğrenci, soluk borusuna kaçan cismin çıkarılmasıyla rahat nefes almaya başladı.
Yaşananlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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