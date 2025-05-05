Batman'da firari hükümlü yakalandı
Batman'da hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Batman'da hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında 30 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü D.G. üç aylık takibin ardından tespit edilen adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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