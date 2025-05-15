Batman'da 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü piknikle kutlandı

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, etkinliğe katılan ailelerle sohbet etti.

Batman Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Batman Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde Millet Bahçesi'nde etkinlik düzenlendi.

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