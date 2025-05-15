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        Batman'da 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü piknikle kutlandı

        Batman'da 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla piknik etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:49 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:54
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        Batman'da 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü piknikle kutlandı
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        Batman'da 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla piknik etkinliği düzenlendi.

        Batman Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Batman Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde Millet Bahçesi'nde etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte halk oyunları gösterisi sunuldu, katılımcılar piknik yaptı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, etkinliğe katılan ailelerle sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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