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        "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi" Batman'da başladı

        Sağlık ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında başlatılan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programının ilk saha uygulaması Batman'ın Sason ilçesi Ergünü İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:18 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:28
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        "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi" Batman'da başladı
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        Sağlık ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında başlatılan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programının ilk saha uygulaması Batman'ın Sason ilçesi Ergünü İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün hazırladığı rehber doğrultusunda öğrencilere teorik sağlık eğitimleri sunuldu.

        Etkinliğe katılan öğrencilere "Sağlık elçisi" belgesi verildi.

        Etkinlikte konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, temel önceliklerinin bilinçlendirmek ve bilgilendirmek olduğunu söyledi.

        İnsanlarda sağlık bilgilerini kalıcı hale getirmek için temelden başlanması gerektiğini ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızda sağlık bilincini kazandırmaya çalışıyoruz. Burada sağlıkla ilgili belirli aletleri nasıl kullanabileceklerine ilişkin bilgiler var. Sağlıklı beslenmenin ne demek olduğunu onlara anlatıyoruz."

        Etkinliğe Sason Kaymakamı Furkan Başar, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Murat Solmaz, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Etkinlikte öğrenciler tarafından halk oyunu da sergilendi.

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        Galeri
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