GÜNCELLEME - Batman'da evin beton sundurmasının çökmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Yaralılardan Raman Yel (19) de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu sırada meydana gelen çökmede, 3 işçiyle evde ikamet eden 7 kişi göçüğün altında kaldı.

Atbağı köyündeki bir evin betonarme sundurmasının tamir edilmesi için 3 işçi çalışma başlattı.

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