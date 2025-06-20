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        Batman Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Batman Üniversitesi'nde (BATÜ) mezun olan öğrenciler için tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 15:15 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:15
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        Batman Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
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        Batman Üniversitesi'nde (BATÜ) mezun olan öğrenciler için tören gerçekleştirildi.

        BATÜ Batı Raman Kampüsü'nde düzenlenen tören fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin geçişiyle başladı.

        Törende konuşan BATÜ Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

        Öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizi nitelikli eğitimin ışığında, özgüveni yüksek, hedeflerine cesur adımlarla yürüyen, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmek en temel hedefimizdir. Bugün alın terinizle almayı hak ettiğiniz bu diploma sayesinde ülkesinde ve bölgesinde büyük işler başararak adından söz ettirecek genç ve dinamik bir üniversite mezunu olmayı başardınız."

        Tören, mezuniyet marşının okunması ve Güzel Sanatlar Fakültesi Korosu tarafından verilen mezuniyet konseri eşliğinde yapılan kutlamalarla sona erdi.

        Törene, Vali Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir'in eşi Zeynep Demir, akademik ve idari personeller ile öğrenci ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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