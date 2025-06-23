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        Batman'da çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Batman'da yolcu otobüsünde çantasında 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 10:21 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:21
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        Batman'da çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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        Batman'da yolcu otobüsünde çantasında 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan kadın tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il girişinde bir yolcu otobüsü durduruldu.

        Araçta yapılan aramada kadın yolcuya ait çantada 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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