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        GÜNCELLEME 2 - Batman OSB'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 16:01 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:01
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        GÜNCELLEME 2 - Batman OSB'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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        Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Batman OSB'deki meyve suyu fabrikasının arka bahçesinde, tahta paletler ve bidonların da yer aldığı malzemelerin bulunduğu kısımda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile müdahale edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, OSB'deki fabrikanın açık alanında bulunan tahta palet ve plastik bidonların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması sonucu çıkan yangının paniğe neden olduğu bildirildi.

        Yangın ihbarının ardından olay yerine ekiplerin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının fabrikanın ana binasına sıçramadan kontrol altına alındığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, Vali Ekrem Canalp’in olay yerine giderek söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde takip ettiği, yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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