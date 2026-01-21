Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da yolu kapalı köydeki 80 yaşındaki hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki felçli hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:49 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:49
        Batman'da yolu kapalı köydeki 80 yaşındaki hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı
        Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki felçli hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kınalı köyü Girresur mezrasında yaşayan felçli ve tansiyon hastası Vesile Bulut'un rahatsızlanması üzerine, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Yönlendirilen ambulansın kar ve tipiden yolu kapanan köye gidememesi üzerine, bölgeye İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

        Yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık ekibi, hastaya evinde ilk müdahaleyi yaptı.

        Bulut, daha sonra Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

