Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman Havalimanı geçen yıl 735 bin 490 yolcuya hizmet verdi

        Batman Havalimanı 2025 yılında 735 bin 490 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:38 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Havalimanı geçen yıl 735 bin 490 yolcuya hizmet verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman Havalimanı 2025 yılında 735 bin 490 yolcuya hizmet verdi.

        Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın aralık ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

        Buna göre, havalimanında aralık ayında iç hat yolcu trafiği 61 bin 652, dış yolcu trafiği ise 1160 oldu.

        Geçen ay havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 359, yük trafiği ise 600 tona ulaştı.

        Geçen yıl toplamda Batman Havalimanı'ndan 735 bin 490 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 4 bin 411, taşınan yük ise 7 bin 582 ton oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!

        Benzer Haberler

        Sason'da kar nedeni ile mahsur kalan hasta kurtarıldı
        Sason'da kar nedeni ile mahsur kalan hasta kurtarıldı
        Batman'da yolu kapalı köyde yaralanan çocuk için ekipler seferber oldu
        Batman'da yolu kapalı köyde yaralanan çocuk için ekipler seferber oldu
        Freni boşalan akaryakıt tankerinin 8 aracı hurdaya çevirdiği anlar güvenlik...
        Freni boşalan akaryakıt tankerinin 8 aracı hurdaya çevirdiği anlar güvenlik...
        Batman'da mahsur kalan hasta için ekipler yolu açtı
        Batman'da mahsur kalan hasta için ekipler yolu açtı
        Gercüş'te minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı
        Gercüş'te minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı
        Plazada yasa dışı bahis operasyonu: 4 tutuklama
        Plazada yasa dışı bahis operasyonu: 4 tutuklama