        Batman'da yolu kapalı köyde yaralanan çocuk için ekipler seferber oldu

        Batman'da yolu kapalı köyde yaralanan çocuk için ekipler seferber oldu

        Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde yaralanan çocuk, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 20:24 Güncelleme: 20.01.2026 - 20:24
        Batman'da yolu kapalı köyde yaralanan çocuk için ekipler seferber oldu
        Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde yaralanan çocuk, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Balbaşı köyünde at tepmesi sonucu yaralanan 16 yaşındaki Kemal Öz'ü yol kapalı olduğu için hastaneye götüremeyen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemedi.

        Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.

        Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Öz, Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

