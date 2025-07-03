Batman'da ambulans uçak 33 günlük bebek için havalandı
Batman'da 33 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
Batman'da 33 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 33 günlük F.B'nin gözlerinde yapılan kontrolde retina ayrılması tespit edildi.
Görme kaybının önlenmesi için F.B'nin İstanbul'a sevkine karar verildi.
Batman Havalimanı'ndan ambulans uçakla alınan F.B. İstanbul'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.
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