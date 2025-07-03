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        Batman'da gümrük kaçağı 159 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

        Batman'da 159 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:55 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:55
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        Batman'da gümrük kaçağı 159 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
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        Batman'da 159 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı 159 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Olaya ilişkin 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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