Batman'da gümrük kaçağı 159 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
Batman'da 159 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Batman'da 159 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 159 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Olaya ilişkin 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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