Trafik kazasında ölen Batman Müze Müdürü Alper'in ismi görev yaptığı müzede yaşatılacak

ŞAHİN SEÇEN - Batman'ın Sason ilçesinde bilirkişi ekibini taşıyan aracın şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper'in ismi görev yaptığı müzede yaşatılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Sason'da 23 Haziran'da bilirkişi ekibini taşıyan aracın şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Batman Müze Müdürü Alper'in (45) ismi görev yaptığı müzeye verildi.

Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeyle Batman Müzesinin adı "Batman Mehmet Cabir Alper Arkeoloji Müzesi" olarak değiştirildi.

Alper'in isminin yaşatılması amacıyla alınan karar, ailesi ve mesai arkadaşları tarafından memnuniyetle karşılandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, AA muhabirine, Alper'in hayatını kaybetmesinin sadece kültür turizm camiasını değil, bütün Batman'ı yasa boğduğunu söyledi.

Baş sağlığına gelen insan selinin Alper'in devletine olan bağlılığının bir ifadesi olduğunu anlatan Aslanlı, şunları kaydetti:

"Bakanımız tarafından hassasiyet gösterilerek müzemizin isminin Mehmet Cabir Alper Arkeoloji Müzesi olarak değiştirilmesi kararı alındı. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyoruz. Bu, ailesini sevindirdiği gibi kültür ve turizm camiasıyla birlikte Batman'ı da sevindirmiştir. Müze Müdürü Alper'in ismi Batman Müzesine verildiği için çok mutluyuz. Mehmet Cabir Alper Arkeoloji Müzesi olarak tabelası da asılacak. Bu, Alper'in isminin yaşatılması demektir."

- "Aile olarak çok memnun olduk"

Baba Abdulhadi Alper de oğlunun çalıştığı müzeyi ziyaret etti. Evladının mesai arkadaşlarıyla görüşen Alper, oğlunun görev yaptığı odada duygulu anlar yaşadı.

Oğlunun devletine ve milletine sadık bir insan olduğunu dile getiren Alper, isminin müzeye verilmesi dolayısıyla yetkililere teşekkür ederek, "Müzeye oğlumun adının verilmesinden dolayı aile olarak çok memnun olduk." dedi.

Sason'da 23 Haziran'da bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole devrilmesi sonucu Batman Müze Müdürü Alper, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü'nde Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, Diyarbakır Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olan mimar Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığı'nda görevli şoför Mazlum Yılmaz hayatını kaybetmişti.