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        Batman'da sıcaktan bunalan vatandaşlara su ve limonata ikram edildi

        Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı Batman'da, Bir Kalp Bin Umut Derneği tarafından vatandaşlara ücretsiz su ve limonata dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 18:00 Güncelleme: 26.07.2025 - 18:00
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        Batman'da sıcaktan bunalan vatandaşlara su ve limonata ikram edildi
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        Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı Batman'da, Bir Kalp Bin Umut Derneği tarafından vatandaşlara ücretsiz su ve limonata dağıtıldı.

        Kentte etkisini artıran sıcak hava nedeniyle Atatürk Parkı ve çevresindeki caddelerde yürüyen vatandaşlara, dernek gönüllülerince su ve limonata ikram edildi.

        Bir Kalp Bin Umut Derneği Genel Başkanı Veysi Mercimekçi, yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının vatandaşları olumsuz etkilediğini belirtti.

        İşleri nedeniyle sokağa çıkmak zorunda kalan ve bunaltıcı sıcaktan etkilenen vatandaşlara ikramda bulunduklarını belirten Mercimekçi, şunları kaydetti:

        "Şehrimizde yüksek sıcaklıklarla karşı karşıyayız. Bu nedenle sokakta yürüyen vatandaşlarımıza serinlemeleri için limonata ve su ikram ediyoruz. 20 gönüllü arkadaşımızla birlikte dağıtımlarımızı gerçekleştirdik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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