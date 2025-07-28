Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 500 hasta genel anesteziyle tedavi edildi

Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde genel anesteziyle 500 hastanın diş tedavisi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hastanede uygulanan genel anestezi yöntemiyle, fiziksel veya zihinsel engeli bulunan bireyler ile diş tedavisi korkusu yaşayan çocuk ve yetişkin hastalar, güvenli ve konforlu bir ortamda ağız ve diş sağlığı hizmeti alıyor.

Alanında uzman diş hekimleri ve anestezi ekibi tarafından bugüne kadar 500 hasta, genel anestezi uygulanarak tedavi edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Murat Solmaz, genel anestezi uygulamasının toplum sağlığı açısından önemli bir hizmet olduğunu belirtti.

Özel gereksinimli ve tedavi korkusu olan hastalar için hizmetin hayati önem taşıdığını kaydeden Solmaz, "500 hastaya ulaşmak bizim için gurur verici bir kilometre taşı oldu. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.