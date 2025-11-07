Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da öğrenciler Hasankeyf'te tarihi mekanları gezdi, Ilısu Baraj Gölü'nde tekne turu yaptı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen geziye aileleriyle katılan ilkokul öğrencileri tarihi mekanları ziyaret etti, Ilısu Baraj Gölü'nde tekne turu yaptı.

        Giriş: 07.11.2025 - 15:39 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:39
        Batman'da öğrenciler Hasankeyf'te tarihi mekanları gezdi, Ilısu Baraj Gölü'nde tekne turu yaptı
        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen geziye aileleriyle katılan ilkokul öğrencileri tarihi mekanları ziyaret etti, Ilısu Baraj Gölü'nde tekne turu yaptı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Hasankeyf İlkokulu tarafından "Bir adım Hasankeyf'e bir adım geleceğe" sloganıyla gezi düzenlendi.

        200 öğrencinin aileleriyle katıldığı gezide Zeynel Bey Türbesi ziyaret edildi, burada geziye katılanlara Hasankeyf'in tarihi ile ilgili bilgi verildi.

        Ardından Arkeopark'tan iskeleye kadar yürüyen öğrenciler ve aileleri burada öğretmenler eşliğinde fidan dikti, Ilısu Baraj Gölü'nde tekne turuna katıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yağmur, gazetecilere, "Aile Yılı" ve "Yeşil Vatan" temasıyla ilkokul öğrencileri ve ailelerine yönelik gezi düzenlediklerini söyledi.

        Etkinlik kapsamında öğrencilerin aileleriyle çok keyifli zaman geçirdiğini ifade eden Yağmur, "Velilerin çocuklarıyla bir araya gelmesi ve bir arada etkinlik yapması çok anlamlı oldu. Bu kapsamda hem yürüyüş yaptık hem Hasankeyf’in tarihi mekanlarını bir kez daha görme fırsatı bulduk. İskele bölgesinde fidan dikim etkinliği de gerçekleştirdik." dedi.

        Öğrencilerden Selim Demir arkadaşları ve ailesiyle katıldığı etkinlikte keyifli bir gün geçirdiğini belirtti.

        Hasankeyf İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Ertuğrul Topaloğlu ise etkinliğe oğlu ile katıldığını anlatarak, gezinin düzenlenmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

