Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da gümrük kaçağı 55 cep telefonu ele geçirildi

        Batman'da polis ekiplerince bir kamyonette yapılan aramada gümrük kaçağı 55 cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 12:47 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da gümrük kaçağı 55 cep telefonu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da polis ekiplerince bir kamyonette yapılan aramada gümrük kaçağı 55 cep telefonu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, gümrük kaçağı 55 cep telefonu ele geçirildi.

        1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den

        Benzer Haberler

        Batman'da 6,6 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
        Batman'da 6,6 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
        Tandırdan sıçrayan kıvılcımlar araziyi küle çevirdi
        Tandırdan sıçrayan kıvılcımlar araziyi küle çevirdi
        Batman'da üzerlerine beton moloz düşen 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
        Batman'da üzerlerine beton moloz düşen 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
        Batman'da beton kalıbı altında kalan şahıs hayatını kaybetti
        Batman'da beton kalıbı altında kalan şahıs hayatını kaybetti
        Batman'da beton parçaları inşaat işçilerinin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Batman'da beton parçaları inşaat işçilerinin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Batman'da inşaat alanında beton kalıplar çöktü: 2 yaralı
        Batman'da inşaat alanında beton kalıplar çöktü: 2 yaralı