Batman'da AK Parti'li gençlerden "81 Hayal, Bir Türkiye" etkinliği

Batman'da AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında "81 Hayal, Bir Türkiye" etkinliği düzenlendi.

Atatürk Parkı önünde düzenlenen basın açıklamasını okuyan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Şahin, dünyanın farklı bölgelerinde çocukların savaş, açlık ve yoksulluk nedeniyle temel yaşam haklarından mahrum kaldığını söyledi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Bugün AK Parti Gençlik Kolları olarak, Filistin'den Sudan'a mazlum coğrafyalarda hakları yok sayılan çocukların sesi olmak ve Terörsüz Türkiye'nin kıymetini hatırlatmak için ülkemizin dört bir yanında bir aradayız. Dünyanın birçok bölgesinde çocuklar kimlikleri ve inançları nedeniyle baskı altında büyüyor. Mazlum coğrafyalarda yaşanan ağır tablo, güvenli bir ülkeye sahip olmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye vizyonuyla çocuklara güvenli ve huzurlu bir gelecek sunmaktadır."