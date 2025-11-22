Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da AK Parti'li gençlerden "81 Hayal, Bir Türkiye" etkinliği

        Batman'da AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında "81 Hayal, Bir Türkiye" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 14:33 Güncelleme: 22.11.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da AK Parti'li gençlerden "81 Hayal, Bir Türkiye" etkinliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında "81 Hayal, Bir Türkiye" etkinliği düzenlendi.

        Atatürk Parkı önünde düzenlenen basın açıklamasını okuyan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Şahin, dünyanın farklı bölgelerinde çocukların savaş, açlık ve yoksulluk nedeniyle temel yaşam haklarından mahrum kaldığını söyledi.

        Şahin, şunları kaydetti:

        "Bugün AK Parti Gençlik Kolları olarak, Filistin'den Sudan'a mazlum coğrafyalarda hakları yok sayılan çocukların sesi olmak ve Terörsüz Türkiye'nin kıymetini hatırlatmak için ülkemizin dört bir yanında bir aradayız. Dünyanın birçok bölgesinde çocuklar kimlikleri ve inançları nedeniyle baskı altında büyüyor. Mazlum coğrafyalarda yaşanan ağır tablo, güvenli bir ülkeye sahip olmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye vizyonuyla çocuklara güvenli ve huzurlu bir gelecek sunmaktadır."

        Açıklamaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Gercüş'te göçerlerin zorlu yolculuğu
        Gercüş'te göçerlerin zorlu yolculuğu
        Su kuyusuna düşen çakalı itfaiye ekipleri kurtardı
        Su kuyusuna düşen çakalı itfaiye ekipleri kurtardı
        Batman'da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Batman'da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Batman'da amatör spor kulüplerine malzeme desteği yapıldı
        Batman'da amatör spor kulüplerine malzeme desteği yapıldı
        Batman'da 30 riskli yapının yıkımı gerçekleştirildi
        Batman'da 30 riskli yapının yıkımı gerçekleştirildi
        Batman'da gümrük kaçağı 25 cep telefonu ele geçirildi
        Batman'da gümrük kaçağı 25 cep telefonu ele geçirildi