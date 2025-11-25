Batman Valisi Canalp, yapımı süren Bilim Merkez'inde incelemelerde bulundu
Batman Valisi Ekrem Canalp, yapımı süren Batman Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.
Canalp, merkezin tamamlanmasıyla bölgenin en kapsamlı bilim ve teknoloji üssü olacağını söyledi.
Merkezin TÜBİTAK ve Boğaziçi Üniversitenin katkılarıyla oluştuğunu belirten Canalp, şunları kaydetti:
"Batmanlı çocuk ve gençlere bilimin en gelişmiş haline ulaşma imkanı sunacak. Gençler eğitimlerini ve gelecek vizyonlarını burada şekillendirebilecek. Merkezin üst katında kurulacak Girişimci Akademisi geniş bir kesime hizmet verecek. Üniversite öğrencilerimiz, işini büyütmek isteyen esnafımız ve girişimcilikle ilgilenen kadınlarımız bu akademiden faydalanabilecek. Batman'da güçlü bir girişimcilik ekosistemi oluşturuyoruz."
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da projenin Türkiye'de örnek bir proje olduğunu anlatarak, "Gençlerimizin fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri bir ekosistem kuruyoruz. Batman'ı girişimcilik ve teknoloji alanında bölgenin lider şehri yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
