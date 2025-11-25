Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Valisi Canalp, yapımı süren Bilim Merkez'inde incelemelerde bulundu

        Batman Valisi Ekrem Canalp, yapımı süren Batman Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 21:29 Güncelleme: 25.11.2025 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Valisi Canalp, yapımı süren Bilim Merkez'inde incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman Valisi Ekrem Canalp, yapımı süren Batman Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

        Canalp, merkezin tamamlanmasıyla bölgenin en kapsamlı bilim ve teknoloji üssü olacağını söyledi.

        Merkezin TÜBİTAK ve Boğaziçi Üniversitenin katkılarıyla oluştuğunu belirten Canalp, şunları kaydetti:

        "Batmanlı çocuk ve gençlere bilimin en gelişmiş haline ulaşma imkanı sunacak. Gençler eğitimlerini ve gelecek vizyonlarını burada şekillendirebilecek. Merkezin üst katında kurulacak Girişimci Akademisi geniş bir kesime hizmet verecek. Üniversite öğrencilerimiz, işini büyütmek isteyen esnafımız ve girişimcilikle ilgilenen kadınlarımız bu akademiden faydalanabilecek. Batman'da güçlü bir girişimcilik ekosistemi oluşturuyoruz."

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da projenin Türkiye'de örnek bir proje olduğunu anlatarak, "Gençlerimizin fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri bir ekosistem kuruyoruz. Batman'ı girişimcilik ve teknoloji alanında bölgenin lider şehri yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"
        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!

        Benzer Haberler

        Batman'da koruma altındaki su samuru telef olmuş halde bulundu
        Batman'da koruma altındaki su samuru telef olmuş halde bulundu
        Batman'da uyuşturucu tacirleri hassas burun Hector'a yakalandı
        Batman'da uyuşturucu tacirleri hassas burun Hector'a yakalandı
        Stepneye zulalanmış 12 kilo uyuşturucuyu 'Hector' buldu
        Stepneye zulalanmış 12 kilo uyuşturucuyu 'Hector' buldu
        AK Parti Batman İl Başkanlığından "Muhtarlarımızla Gönül Gönüle" toplantısı...
        AK Parti Batman İl Başkanlığından "Muhtarlarımızla Gönül Gönüle" toplantısı...
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Batman'da yapımı devam eden yolda trafik kazaları: 7 yaralı
        Batman'da yapımı devam eden yolda trafik kazaları: 7 yaralı