Batman'da "5. Uluslararası Enerji Zirvesi" başladı

Batman'da düzenlenen "5. Uluslararası Enerji Zirvesi" başladı.

Batman Üniversitesinin ev sahipliğinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Tüpraş, Turkish Petroleum International Company (TPIC) ve Dicle Elektrik'in sponsorluğunda Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek olan "5. Uluslararası Batman Enerji Zirvesi"nin açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, açılışta, her yıl zirvenin vizyonunu derinleştirdiklerini söyledi.

Daha önce gerçekleştirdikleri zirvelere ilişkin bilgi paylaşan Demir, bu yıl zirvede Türkiye'nin enerji dönüşümünü, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini, yenilenebilir enerji stratejilerini ve enerji güvenliği konusundaki kararlılığını bilimsel bir zeminde değerlendireceklerini bildirdi.

Demir, şöyle konuştu:

"Bugün dünyada enerji sektörü yeni bir döneme giriyor, yapay zekadan hidrojen teknolojilerine, karbon nötr hedeflerinden dijitalleşmeye kadar büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşüm, sadece büyük ülkelerin değil, bölgesel merkezlerin, yerel girişimlerin ve üniversitelerin omuzlarında yükseliyor. Batman bu dönüşümün dışında kalmayacak, bilakis merkezinde olacak çünkü Batman, enerjiyi sadece çıkaran değil, işleyen, dönüştüren, geliştiren, yenileyen bir şehir olacak potansiyele sahiptir."