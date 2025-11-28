Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da "5. Uluslararası Enerji Zirvesi" başladı

        Batman'da düzenlenen "5. Uluslararası Enerji Zirvesi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:58 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da "5. Uluslararası Enerji Zirvesi" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da düzenlenen "5. Uluslararası Enerji Zirvesi" başladı.

        Batman Üniversitesinin ev sahipliğinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Tüpraş, Turkish Petroleum International Company (TPIC) ve Dicle Elektrik'in sponsorluğunda Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek olan "5. Uluslararası Batman Enerji Zirvesi"nin açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, açılışta, her yıl zirvenin vizyonunu derinleştirdiklerini söyledi.

        Daha önce gerçekleştirdikleri zirvelere ilişkin bilgi paylaşan Demir, bu yıl zirvede Türkiye'nin enerji dönüşümünü, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini, yenilenebilir enerji stratejilerini ve enerji güvenliği konusundaki kararlılığını bilimsel bir zeminde değerlendireceklerini bildirdi.

        Demir, şöyle konuştu:

        "Bugün dünyada enerji sektörü yeni bir döneme giriyor, yapay zekadan hidrojen teknolojilerine, karbon nötr hedeflerinden dijitalleşmeye kadar büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşüm, sadece büyük ülkelerin değil, bölgesel merkezlerin, yerel girişimlerin ve üniversitelerin omuzlarında yükseliyor. Batman bu dönüşümün dışında kalmayacak, bilakis merkezinde olacak çünkü Batman, enerjiyi sadece çıkaran değil, işleyen, dönüştüren, geliştiren, yenileyen bir şehir olacak potansiyele sahiptir."

        Zirvede, "COP 30", "İklim Teknolojisi", "Adil Geçiş", "Enerji ve Tarımda Verimlilik", "Enerji ve Maden", "Enerji Jeopolitiği", "Enerjide Dijital Dönüşüm", "Enerjide Sürdürülebilirlik" ve "İklim Güçlendirme ve Gençlik" konuları gerçekleştirilecek oturumlarda ele alınacak.

        Açılışa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, TPAO Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Eyeci, TPIC Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Altuğ, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, Tüpraş Batman Rafineri Müdürü Ahmet Cemil Karaoğuz, TPAO Batman Bölge Müdürü Murat Karataş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Batman'da anlamlı etkinlik: 'Okulumda Kan'Panya Var'
        Batman'da anlamlı etkinlik: 'Okulumda Kan'Panya Var'
        Batman'da abartı egzoz kullanan 5 sürücüye para cezası kesildi
        Batman'da abartı egzoz kullanan 5 sürücüye para cezası kesildi
        Batmanlı terziden örnek davranış: Yırtık ve sökük okul kıyafetlerini ücrets...
        Batmanlı terziden örnek davranış: Yırtık ve sökük okul kıyafetlerini ücrets...
        Hector ve Mailo, Batman'da uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu
        Hector ve Mailo, Batman'da uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu
        Batman Valisi Canalp, yapımı süren Bilim Merkez'inde incelemelerde bulundu
        Batman Valisi Canalp, yapımı süren Bilim Merkez'inde incelemelerde bulundu
        Batman'da koruma altındaki su samuru telef olmuş halde bulundu
        Batman'da koruma altındaki su samuru telef olmuş halde bulundu